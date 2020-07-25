الإبراشي: الصراع العالمي يدور حول المياه والطاقة وعلينا مواكبة التطور

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، يتماشى مع التطور العالمي، مشيراً إلى أن الصراع العالمي الآن يدور حول المياه والطاقة، ومصر تتكبد أموالا طائلة سنوياً في استيراد البترول من الخارج.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن على المواطنين أن يتماشوا مع هذا التطور وأن لا يكون هناك نظرة سلبية لهذه الأمور، وتابع: "التعود شيء بشع جداً وهناك من ينظر إلى عمل سيارته بالغاز أو الكهرباء أمر ينتقص منها أو منه وهذا خطأ تماماً وعلينا مواكبة التطور الذى يشهده العالم".

وفي سياق آخر أكد "الإبراشي"، أن بعض المصريين ينظرون إلى مجلس الشيوخ على أساس أنه مجلس هامشي كما كان ينظر البعض إلى مجلس الشورى في السابق، ولكنه على العكس تماماً من ذلك، كونه مجلس للحكماء يستطيع تقديم الكثير من الأمور المبتكرة التي تساعد فى تطوير المجتمع على كافة الأصعدة.