تواضروس يحسم الجدل حول استخدام "ملعقة التناول" بعد أزمة كورونا

حسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الجدل حول مدى إمكانية تغيير استخدام الماستير "معلقة التناول" بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الأمر، فأوضح أن الموضوع طُرح أولًا في الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أنه في أثناء حواره لإحدى الصحف، سئل عن مدى إمكانية تغيير هذا الطقس، وكان رده عليه واضحا وهو "هذا الموضوع طرح في الميديا وبالتالي سيتم مناقشته"، ولكن البعض انزعج من هذا التصريح وكأن البابا قام بتغيير الطقوس.

وتابع: "الوضع طبيعي لما نرجع للقداس هنبقى عاديين خالص، معرفش الناس بيخشوا في النيات إزاي، دي قدرة إعلامية، معرفش بتدرسوها في الكليات ولا إيه، ده موضوع طرح على السوشيال ميديا، لا اتخذنا قرارا ولا عملنا فيه حاجة".