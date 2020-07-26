خبراء عن العقارات في أزمة كورونا: السوق عادت لطبيعتها بنسبة 80%

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات لإيجاد صندوق لتيسير إجراءات التمويل العقاري، من خلال تأمين البنوك لإقراض العملاء، للحصول على وحدات سكنية، موضحًا أن ثقافة مشتري الوحدات ليست متفقة مع التمويل العقاري، وفكرة إثبات الدخل ليست سهلة على المصريين، كما أن الأصل هو اللجوء إلى البنوك للتمويل، وهذا أمر مهم جدًا في التمويل العقاري.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أن السوق العقارية تحسنت كثيرًا بعد انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتا إلى أن السوق العقارية عادت إلى طبيعته بنسبة 80%، ومن المتوقع أن يعود للعمل بنسبة 100% للعمل خلال شهر وتجاوز أزمة كورونا.

غرفة صناعة مواد البناء : مبادرة مايغلاش عليك عبقرية

من ناحية أخرى، أكد كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، خلال حواره في نفس البرنامج، أن مبادرة "مايغلاش عليك" لدعم وتمويل المنتج المحلي كبيرة وشاملة وعامة، وستعمل على تشجيع المنتج المحلي الذي ينع بجودة ومواصفات عالمية، فهذه المبادرة ستقدم خصومات بنسبة تصل لـ20%، مؤكدًا أن المبادرة تقدم دعم حكومي يصل لـ12.5 مليار جنيه، لأصحاب البطاقات التموينية، وهذا خلاف الخصم الذي يقدر بـ20% الذي يقدمه المنتج.

وأوضح الدسوقي، أن المبادرة تشمل كل شيء سواء العقار أو الأثاث أو جميع الصناعات، ويشارك في هذه المبادرة أكثر 4 آلاف منتج مصري محلي، مؤكدًا أن المبادرة عبقرية وجاءت في وقت عبقري، خاصة أن معدل النمو الاقتصادي بعد أزمة كورونا انخفضت بعدما وصلت لـ6%، ومن شأن هذه المبادرة أن تؤدي الى حركة رواج كبيرة في السوق، وتغيير شكل الموازنة من حيث نمو الاقتصاد، كما أن الصناعة جزء من حركة التنمية الشاملة في رؤية مصر 2030 .

وأشار إلى أن شكل مصر سيتغير خلال الـ10 سنوات من خلال التنمية في الطرق والطاقة ، وشكل المجتمعات العمرانية الجديدة ، مؤكدًا أن وقف إعطاء تراخيص البناء في المدن لمدة 6 أشهر هدفه أعادة تقييم بعض المدن التي أصبحت غير قابلة لاستيعاب أي زيادة سكانية جديدة، وهذا يأتي في اطار منظومة التنمية الشاملة التي قامت بها الدولة على أعلى مستوى.

مطوري القاهرة الجديدة: الشعب المصري يعشق الاستثمار في العقار

وعلى جانب أخر، أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن مبادرة وزارة المالية "مايغلاش عليك" تشمل كافة المجالات في الدولة سواء الاستثمار العقاري أو التجاري، هذه المبادرة بفائدة تصل لـ8% ، وهذا سيزيد من قدرة المواطنين للشراء، خلاف تنشيط السوق العقاري والتجاري والصناعي، المبادرة بحجم 2 مليار ، ولكن هذا المبلغ قليل.

وأعرب البستاني، أن يصل حجمها لـ50 مليار جنيه ، مثل المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري لتغطية قطاع أكبر ، وتنشيط حركة الاستثمار العقاري والتجاري بصورة أكبر، كما أن خطة التنمية الشاملة 2030 تسير بشكل جيد، كما أن خريطة مصر تتغير بشكل كبير جدًا، معقبَا: " لو المواطن ما نزلش الشارع شهر، هيحس إنه تايه في شوارع مصر، بسبب المشاريع العقارية الكبيرة" .

ولفت إلى أن الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية واعد جدًا، وهذا يرجع إلى أن طبيعية المصريين تميل إلى الاستثمار في العقاري، خلاف أن الزيادة تقدر بـ2.5 مليون نسمة، وهذا في حاجة لمليون وحدة سكنية سنويًا.

غرفة التطوير العقاري :مبادرة "مايغلاش عليك" ستحرك السوق بعد تضرره من كورونا

فيما قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري، إن فكرة صندوق الضمان الاستهلاكي مهمة جدًا، لتنشيط السوق الفترة المقبلة، وهذه الفكر طبقت في الكثير من الدول التي حدثت بها بعض الأزمات، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة جاءت في التوقيت المناسب، خاصة بعد ازمة كورونا، كما أن مبادرة "ما يغلاش عليك" تشجع المواطنين على شراء السلع، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى

وطالب حسنين، بإيجاد مبادرة مشابهة لمساعدة المجال العقاري، لكي ينمو بالشكل المستهدف الفترة المقبلة، فالإسكان منخفض التكاليف، لا يستطيع أن ينافس فيه القطاع الخاص الحكومة، خاصة أن الحكومة لا تحقق أي أرباح من هذا القطاع، خلاف أنها قامت بإنجاز كبير في هذا القطاع، مضيفًا أن إسكان الطبقة المتوسطة يوجد به نقص خلال الفترة الحالية، لذلك يتم العمل على تنشيط المطورين العقاريين لتوفير الإسكان المتوسط الفترة المقبلة.