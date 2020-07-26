"التضامن": أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

أكد الدكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لمبادرة حياة كريمة، أن الوزارة أوشكت على استكمال المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تستهدف المبادرة 1000 قرية وتشارك فيها وزارات وجهات عديدة أبرزها وزارة التنمية المحلية والمحافظات وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والوزارات، موضحًا أن المبادرة تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن وزارة التضامن تتولى تركيب الأسقف وتوفير معيشة كريمة، بالإضافة إلى القوافل التثقيفية وتنفيذ مبادرة حياة كريمة بلا أمية، كما تستهدف تحسين مؤشرات الأمية بالقرى المستهدفة، وتستهدف 143 قرية في 11 محافظة، كما تعمل الوزارة على إنشاء وتطوير الحضانات.

وأوضح مستشار وزير التضامن الاجتماعي لمبادرة حياة كريمة، أن المبادرة تشمل بناء فصول مدارس، كما أن هناك 12 قرية في قنا ممثلة في المرحلة الأولى، وبعض هذه القرى نسب الفقر فيها تزيد عن 90%، وتم إجراء 1500 عملية عيون و350 عملية جراحية عامة في تلك القرى، بعد إجراء فحوصات على أهالي تلك القرى، وتم تخصيص مخصصات مالية تشترك فيها التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط.

وأشار إلى أن المخصصات المالية تشمل 106 ملايين جنيه، وتشمل مخصصات مالية مشروعات الخطة الاستثمارية ورصف الطرق ورفع كفاءات الإنارة وأعمال الصيانة، موضحًا أن وزارة التضامن خصصت من مواردها 86 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا من مجمل 106 ملايين جنيه تم تخصيصها للمرحلة الأولى بالمحافظة.

وتابع: "تم تأهيل 1400 مسكن وعمل سقف لهم، بجانب أن هناك 1400 مكسن تم رفع كفاءة شاملة لهم، وتنظيم 30 قافلة طبية وتوقيع كشف طبى لـ10 آلاف مواطن حتى الآن، وهناك 400 مستفيد تم توقيع كشف رمد عليه".