رئيس جامعة الزقازيق: نراجع بعض الحالات بشأن انتمائهم لكيانات إرهابية

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن طلاب الجامعة على مستوى عال من الوعي، كما أن الشئون القانونية تراجع بعض الحالات بجامعة الزقازيق بشأن انتمائهم للكيانات الإرهابية، موضحًا أن وحدة التطرف الفكري بالجامعة تعمل على إعداد كوادر للتصدي للأفكار المتطرفة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى.

وأوضح "شعلان"، أن هناك 3 مشروعات عملاقة بالجامعة سيقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح أول مشروع وهو عبارة عن مستشفى جامعي في مدينة العاشر من رمضان بتكلفة مليار جنيه قريبًا، مؤكدًا أن المستشفى الجديد يعد صرحًا كبيرًا يسهم في تطوير المنظومة الصحية.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا بعزل أستاذ مساعد متفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، أمد طلاب الإخوان بالألعاب النارية للتخريب عقب 30 يونيو.