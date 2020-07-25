رئيس جامعة الزقازيق يتفقد إنشاءات المستشفى الجامعي بالعاشر

تفقد دكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، أعمال إنشاء مشروع المستشفى الجامعي الجديد بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة تقدر بمليار جنيه مقسمة إلى (500 مليون جنيه إنشاءات، 500 مليون جنيه تجهيزات).

وأكد شعلان أن المستشفى الجامعي الجديد بمدينة العاشر من رمضان، يعد صرحاً طبياً كبيراً يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق، من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضى تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تنفيذ خطة الدولة، للتطوير المستمر والارتقاء بمستوى القطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أقسام المستشفى حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن أقسام المستشفى والخدمات الطبية والتعليمية المتميزة المقدمة بها، بالإضافة إلى ما جرى إنجازه من أعمال إنشائية.

ولفت إلى أن المستشفى يضم تخصصات مختلفة وجار إنشاؤه وتجهيزه طبقاً للنظم الدولية الحديثة، ومكون من مبنى رئيسي مقام على مساحة 5000م2 ويضم 6 طوابق (طابق أرضي، 5 طوابق علوية) بسعة 200 سرير (110 سرير إقامة، 90 سرير عناية وحضانة) ويشمل أقسام (الأشعة، الطوارئ، المعامل، العيادات الخارجية، غسيل كلوى، ولادة طبيعية، مناظير باطنة وجراحية، رعاية مركزة، رعاية مركزة أطفال).

وأضاف رئيس الجامعة، أن المستشفى يضم المبنى التعليمي المقام على مساحة 1500م2 ومكون من طابقين وبقدرة استيعابية تقدر بعدد 500 طالب، بالإضافة إلى المسجد المقام على مساحة 175م2 وعدد من المباني الخدمية الأخرى.