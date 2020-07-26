لأول مرة في الدقهلية.. فصل بلازما كورونا من مسن مصاب بمرض مناعي

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي في إجراء جلسات فصل بلازما لمريض يبلغ من العمر 70 عاما مصاب بالتهاب رخوي حاد (متلازمه جيلان بارييه) نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتعد تلك الحالة هي الأولي من نوعها في محافظة الدقهلية ووصفه بالإنجاز الجديد على يد أبطال الجيش الأبيض.

وأكد مكي في تصريح صحفي، أن المريض بحالة مستقرة بعد عمل جلستين فصل البلازما، واستكمال باقي الجلسات حتى تعافي المريض بصورة نهائية.

وذكر أن متلازمة جيلان بارييه هي مرض مناعي يصيب الأعصاب الطرفية ويبدأ بعد عدوى بكتيرية أو فيروسية، حيث تنتج عنها اختلال في جهاز المناعة الذاتية، ويحدث شلل يبدأ بصعوبة شديدة في الحركة وقد يصل لعضلات التنفس وتصل نسبة الوفاة 10% من الحالات إذا لم يتم توفير فصل البلازما.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، بقيادة الدكتور أشرف البدراوي مدير المستشفى والفريق الطبي المعالج والمكون من فريق متكامل من أطباء قسم الكلى، الدكتور حامد عزت العراقي رئيس قسم الكلي والدكتور سمر البيلي والدكتور أحمد عياد، وهدير السيد، وأطباء قسم المخ والأعصاب، الدكتور حامد رزق رئيس القسم، الدكتور أحمد حشيش، الدكتور محمود ناجي.