قطاع الأعمال تخطط لتغيير مجالس إدارات الشركات خلال أشهر

قال هشام توفيق وزير الدولة لقطاع الأعمال العام، إنّ الدولة لا تدخر جهدا في تطوير أي صناعة أو شركة قابلة للتطوير، إذ جرى تغيير قانون 203 الذي يمكّن الشركات من الإدارة بصورة أكثر حوكمة.

وأضاف توفيق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه جرى تغيير الكثير من إدارات الشركات، والذين لا يصلحون للمرحلة المقبلة، ويتم استبدالهم طبقا لمعايير الاختيار الموضوعة، وتنفذها مكاتب استشارية متخصصة: "مش احنا اللي بنغير ولكن بنعمل مسابقة للانتقاء من ناس متخصصة في المجال ده، وتحديد الواجبات الوظيفية".

وتابع: "خلال الست شهور اللي جاية هنشتري الكثير جدا من الصناعات وتغير في الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة"، موضحا أنّه جرى وضع مسؤولين اثنين عن مجلس الإدارة بدلا من واحد، لمتابعة أداء المجلس والإدارة التنفيذية، وعضو منتدب ليكون المدير اليومي الذي يتابع الخطة لمزيد من الحوكمة.

وزاد: "هي مجموعة إجراءات مش بس فلوس تتحط في ماكينات، ولكن بنتكلم عن إجراءات للتأكد من نجاح الشركات دي واستمرار واستدامة نجاحها في المستقبل".