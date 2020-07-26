"مكافحة كورونا": "سيطرنا على الفيروس لكن لسه منتصرناش عليه"

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن نجاح مصر في خفض أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا يرجع لنجاح شعب مصر العظيم وقيادته السياسية ووزيري الصحة والإعلام الذي كان له أهمية في توعية المواطنين، ولكن النجاح الأساسي هو نجاح الوعي المصري.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن استمرار النجاح في خفض أعداد الإصابات مسؤولية المصريين: "الدولة عملت اللي عليها، وقدرت تسيطر على الأزمة، لكن لسه منتصرناش عليه، وده يستدعي تطبيق الإجراءات الاحترازية".

ودعا رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، المواطنين، لعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى، وارتداء الكمامة في التجمعات.