13 قرارا جديدا لمواجهة كورونا يبدأ تطبيقها اليوم

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، 13 قرارًا واجراءً احترازيًا قررتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من اليوم 26 يوليو، بحسب بيان رسمي صادّر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الأربعاء الماضي.

وجاءت تلك القرارات كالآتي:

1- خلا بيان الحكومة من وجود "حظر تجوال" الفترة المقبلة.

2- قررت اللجنة العليا لفيروس كورونا استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات.

3- وافقت اللجنة العليا لفيروس كورونا على النظر بعد العيد في إمكانية دخول 50% من طاقة الحدائق والمتنزهات.

4- قررت اللجنة العليا لكورونا زيادة نسبة تشغيل المطاعم والكافتيريات والمقاهي لتصبح 50% اعتبارا من غد الأحد.

5- تعديل مواعيد غلق المنشآت اعتبارا من اليوم ذاته، إضافة لمحلات ومنشآت ومحلات الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة لتصبح حتى 12 منتصف الليل.

6- بداية من الغد، سيتمّ غلق المحلات التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساءّ.

7- قررت اللجنة العليا لفيروس كورونا استمرار عمل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية.

8- تقتصر صلاة العيد على النقل من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

9- تضع وزارة الأوقاف ضوابط العودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، على أن تعرض الخطة على "لجنة الأزمة" في اجتماعات مقبلة.

10- الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات.

11- إمكانية السماح بعقد مؤتمرات رسمية واجتماعات، بحد أقصى 50 مشاركا في القاعات التي لا تقل طاقتها عن 100 فرد.

12- الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، بدءا من مطلع أكتوبر المقبل.

13- تأكّيد أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولًا بأول.