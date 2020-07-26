1284 حالة إجمالي إصابات كورونا في دمياط و95 وفاة

قال مصدر بمديرية صحة دمياط، لـ"الوطن"، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة بلغ 1284 إصابة، بالإضافة إلى 95 حالة وفاة.

وأضاف المصدر، أن ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كـ"أمراض الجهاز التنفسي، السرطان، أمراض القلب والسكر والضغط و الجلطات.

ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاما فأكثر بنسبة 95% من مجمل الضحايا، و5% أعمارهم تقل أعمارهم عن 60 عاما.

وأكمل: "من بين الوفيات فوجئنا بطفلة عمرها 13 عاما، ولكنها كانت تعاني من سرطان الدم (اللوكيميا)"، متابعا "كورونا لا يتأثر بها بشدة إلا من كان مصاب بمرض مزمن والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا".

وأردف: "تخطى عدد المتعافين ال 1000"، مضيفا "لدينا 4 مستشفيات عزل وهي (الصدر والحميات والعام وكفر سعد) علاوة على مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة "فيما تم تطهير وتعقيم المدينة الشبابية برأس البر بعد تعافي كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المحتجزة بها".