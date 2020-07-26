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محمود مسلم

ضبط 183 قطعة سلاح وتنفيذ 65 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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الوطن
11:56 ص | الأحد 26 يوليو 2020
حملات أمنية

حملات أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 183 قطعة سلاح ناري بحوزة 156 متهما، وتنفيذ 65091 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت 226 قضية مخدرات بحوزة 245 متهما، و35 هاربا و20 متهما بممارسة أعمال البلطجة، و277 دراجة نارية مخالفة، 28597 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وضبط 3 تشكيلات عصابية، وإعادة 10 دراجات نارية وسيارة مبلغ بسرقتها، كما جرى فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 16 منهم.  

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