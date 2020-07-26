الأوقاف تنهي خدمة إمامين لخروجهما عن مقتضيات الواجب الوظيفي

أنهت وزارة الأوقاف خدمة السيد شفيق السيد، وأحمد سالم، إمامين بالوزارة، بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسماعيلية للإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم، وطبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، نظرًا لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، أنّه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الإسماعيلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.