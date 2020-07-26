ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية بالسويس
كتب:
الوطن
12:13 م | الأحد 26 يوليو 2020
فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة..فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من إستهداف مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة الجناين .. حيث تم ضبط (عدد ٣٠٠٠ كمامه جاهزه للبيع ، عدد ٥٠٠٠ كمامه تحت التصنيع ، كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .