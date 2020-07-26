ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية بالسويس

فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة..فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من إستهداف مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة الجناين .. حيث تم ضبط (عدد ٣٠٠٠ كمامه جاهزه للبيع ، عدد ٥٠٠٠ كمامه تحت التصنيع ، كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .