 ضبط شخص لحيازته 4 بنادق آلى وذخائر وحشيش وبانجو بقصد الإتجار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية – له معلومات جنائية) حال تواجده صحبه آخرين بجوار سيارة ملاكى معطلة على جانب الطريق ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (4 بنادق آلية - طبنجة - 6خزينة آلية - 259 طلقه مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 50 جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 100 جرام - مبلغ مالى قدره 32 ألف جنيه) ، وبمواجهة المتهم أقر بقيامه ومرافقيه (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وأضاف أن السيارة المضبوطه ملك أحد المتهمين

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.