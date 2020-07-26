ادعو أنهم من الشرطة.. كشف ملابسات اختطاف شخص ومطالبة أهليته بدفع فدية  

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل – عامل "شقيق زوجها"، مُقيمان بدائرة المركز) أنه أثناء تواجدهما بمنزلهما بمنطقة بشتيل بدائرة المركز فوجئا بحضور ثلاثة أشخاص إدعوا أنهم من رجال الشرطة ، وقاموا بإصطحاب زوج الأولى"عامل" ، وتلقى نجل عم المُختطف إتصال هاتفى من مجهول أبلغه خلاله بقيام المُختطف بالنصب على بعض الأشخاص وإستيلائه منهم على مبلغ (480 ألف جنيه) وطلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه وفى وقت لاحق قام المتهمين بإطلاق سراح المختطف والتخلى عنه أعلى الطريق الدائرى ونفى علمه بشخصيتهم.

فقد توصلت تحريات فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن مرتكبى الواقعة (6 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وقرر أحدهم بوجود خلافات ماليه بينه و"شقيق المختطف" حيث قام بالحصول منه على مبلغ (480 ألف جنيه) نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين دون تمكنه من إستخراج أية آثار فإتفق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه للضغط على شقيقه لرد المبلغ ، وفى سبيل ذلك أعدوا سيارتين إحداهما "مستأجرة والثانية "ملك وقيادة أحدهم" ، وبتاريخ الواقعة توجهوا إلى محل إقامة المجنى عليه حيث قام ثلاثة من المتهمين بإصطحابه بالسيارة الأولى وتتبعهم باقى المتهمين بالسيارة الثانية لمراقبة الطريق إلا أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالى وإستولوا منه على (هاتفه المحمول - مبلغ 3 آلاف جنيه "إقتسموه فيما بينهم") ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.