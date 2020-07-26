نشأت الديهي: السيسي يخطط لتحويل مصر إلى دولة صناعية كبرى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس السبت، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري قطاع الأعمال العام، والصناعة والتجارة، بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، موضحًا أن الاجتماع ركز على 3 محاور تمثلت في مراجعة الخطة المصرية لتصنيع السيارات الكهربائية، وصناعة الغزل والنسيج، وآلية تطويرها، والزراعة في سيناء وفي توشكى.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن ما تضمنه الاجتماع بمثابة خطة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة، موضحًا أن السيسي يخطط لتحويل مصر لدولة صناعية، وإعادة عصر الدولة الصناعية من جديد بعد أن دهس قطار الخصخصة الصناعة الوطنية في وضح النهار، والذي تخلص من جميع الصناعات الاستراتيجية التي نشأت منذ عهد ثورة 23 يوليو وحتى الآن، وتعيد الدولة اليوم المجد لقطاع الصناعة ليصبح قطاعا واعدا.

الديهي: المناورة البحرية المصرية الفرنسية لها دلالة في التوقيت والمكان

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي أن القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وهذه المناورة البحرية تدريب نوعي هائل للارتقاء بمستوى التدريب بين الجانبين، وتبادل الخبرات بينهما.

وأوضح أن هذه المناورة البحرية شيء مشرف للبحرية المصرية والقوات المسلحة، وتعكس مستوى احترافي تدريبي للقوات البحرية باعتبارها من أعظم القوات البحرية في العالم، مشيرًا إلى أن المناورة البحرية بين مصر و فرنسا لها دلالة من حيث التوقيت والمكان.