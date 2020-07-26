وزيرة الهجرة تحذر ناخبي الخارج من طباعة نموذجي الانتخابات مرتين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ الدولة أعلنت من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ عملية الانتخابات بمجلس الشيوخ بشأن المصريين بالخارج ستكون عبر آلية جديدة وهي البريد السريع.

وأوضحت مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنّ الهدف الأساسي من تطبيق آلية البريد السريع في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، منع التجمعات أمام السفارات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت أنّه جرى فتح باب التسجيل لانتخابات المصريين بالخارج الخاصة بمجلس الشيوخ، أمس، على أن يتم إغلاقه 31 يوليو من الشهر الحالي، لافتة إلى تطبيق آلية البريد بانتخابات مجلس الشيوخ، تلبية للمصريين بالخارج باستبدال البريد بدلا من التوجه لمقرات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

وشددت على أنّه يتم طباعة نموذجي الانتخابات "الفردي والقائمة" مرة واحدة فقط، فكل نموذج به علامات حماية، "مينفعش تصور النموذجين وتقول هيبعت مرة تانية، هي مرة واحدة بس، عشان كده لازم تتأكد من البيانات".