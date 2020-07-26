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محمود مسلم

بدء الأوكازيون الصيفي في الإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
04:40 م | الأحد 26 يوليو 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين للإعلام والاتصال في محافظة الإسكندرية، اليوم، بدء فعاليات الأوكازيون الصيفي ولمدة شهر، على أن يتقدم صاحب النشاط إلى إدارة التجارة الداخلية التابعة لمديرية التموين لاستخراج التصريح.

 ووجه المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع مدير عام التجارة الداخلية محمد فتح الله، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة المشاركة في فعاليات الأوكازيون حماية المواطنين من الغش.

 

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