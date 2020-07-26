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انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 20 أغسطس

كتب:

أحمد أبوضيف
02:07 م | الأحد 26 يوليو 2020
الدكتور خالد عبدالغفار .. وزير التعليم العالي

الدكتور خالد عبدالغفار .. وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الجامعات أنهت استعداداتها الخاصة بالتنسيق، من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أثناء تسجيل الطلاب للرغبات بالمعامل، مشيرا إلى أنّ تنسيق المرحلة الأولى سينطلق 20 أغسطس بعد انتهاء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وأوضح عبدالغفار، لـ"الوطن"، أنّ مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعقد غدا اجتماعه الدوري، بحضور رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، لمناقشة استعدادات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد وتنسيق 2020.

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