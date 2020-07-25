محافظ المنوفية يتابع سير امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية

فى إطار المتابعة المستمرة لسير عملية امتحانات الدبلومات الفنية بنطاق المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتعامل الفوري مع أية طوارئ حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا.

أدى اليوم طلاب الدبلومات الفنية امتحان مادة اللغة العربية، حيث صرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بأن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان بلغ 31888 طالب وطالبة وعدد الحضور 31698 وعدد الغائبين 190 طالبا بنسبة حضور 99,40% ونسبة غياب 60,%، مؤكداً أن عملية سير الامتحانات اليوم تمت وسط أجواء مستقرة ومنظمة، كما أكدت غرفة عمليات الدبلومات الفنية على أنه لم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى من الطلاب أثناء عقد الامتحانات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه علي صحة وسلامة أبنائه الطلاب، مناشدا أولياء الامور بمنع التجمعات والتزاحم أمام اللجان منعا لانتشار العدوي وحرصا علي صحتهم.