34 ألفا و192 طالبا يؤدون اليوم اختبارات الدبلومات الفنية في المنوفية

تنطلق اليوم الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 أغسطس، وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الوزارة.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة المتابعة المستمرة لسير عملية الامتحانات والتعامل الفوري مع أية طوارئ والتشديد على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وقال الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات التحريرية للدور الأول لهذا العام بلغ 34 ألفا و192 طالبا وطالبة موزعين على 140 لجنة بنطاق المحافظة.