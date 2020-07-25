إصابة 14 من الأطقم الطبية في المنوفية بفيروس كورونا

أكدت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تسجيل مستشفيات المنوفية 14 إصابة جديدة بين الأطقم الطبية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وتنوعت الإصابات بين الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة.

وأوضحت المصادر أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة ويخضعون لمتابعة يومية من قبل مديرية الصحة.

وأضافت المصادر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المصابين يخضعون لبرتوكول وزارة الصحة لعلاج المصابين بفيروس كورونا ومعظمهم يخضع للعزل المنزلي، مؤكدا أن مديرية الصحة توفر جميع المعدات الوقائية للأطقم الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا .

على صعيد متصل، أكدت المصادر، أن محافظة المنوفية سجلت محافظة المنوفية شفاء 28 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي، موضحا أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا أصبحت تتضائل بشكل كبير الفترة الماضية مرجحا عدم تسجيل إصابات جديدة خلال الشهرين المقبلين في محافظة المنوفية.