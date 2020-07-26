المنشآت الفندقية تتوقع زيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء لـ75% بسبتمبر

توقع هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، زيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء بداية من شهرسبتمبر المقبل إلى 75% من السعة الاستيعابية للفندق، وذلك بعد التزام كل المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ببعض المحافظات السياحية مثل البحرالأحمر وجنوب سيناء إلى "صفر" إصابات.

وأضاف "الشاعر"، لـ"الوطن"، أنَّ هناك تعاون وثيق بين الغرفة ووزارتي السياحة والآثار والصحة في متابعة تطبيق الفنادق لكل الإجراءات الوقائية التي تحول دون انتشار الفيروس أو انتقاله من شخص لآخر.

وأشار إلى أنَّ الفنادق بدأت منذ أمس الأحد تلقي طلبات حجوزات القاعات لإقامة الندوات والمؤتمرات بها بحد أقصى 50 شخصًا على ألا تقل السعة الاستيعابية للقاعة التي ستقام بها تلك الفاعليات عن 100 فرد، موضحًا أنَّه غير مسموح للفنادق والمنتجعات والقرى السياحية بإقامة الأفراح والحفلات الغنائية حاليا.

وأكّد "الشاعر"، أنَّ الحركة السياحية الوافدة من الخارج تشهد زيادة مطردة، متابعًا "عند بداية الرحلات من الخارج أول يوليو الجاري كانت المطارات تستقبل نحو 300 سائح يوميًا، والآن ارتفع العدد إلى نحو 1500 سائح"، مشيرًا إلى أنَّ أعداد السياح سترتفع بشكل كبير، إذا ما قررت دول الاتحاد الأوربي، خاصة ألمانيا وبريطانيا السماح بتسيير رحلات إلى مصر، موضحًا أنَّ نسب الحجوزات بالمدن السياحية المصرية خلال إجازات عيد الأضحى جيدة للغاية.

فيما كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنَّ مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها رفع نسب استقبال الفنادق للنزلاء، وفقًا للتقارير التي ترفعها وزارتي السياحة والصحة، موضحًا أنَّ غرفة المنشآت السياحية طالبت بزيادة النسبة المعمول بها حاليًا وهي 50% من السعة الاستيعابية للفندق، إلا أنَّه تمّ إرجاء تنفيذ طلبها لوقت لاحق.