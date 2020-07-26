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تكليف وكيلي "شباب ورياضة" بني سويف بتسيير أعمالها

كتب:

عمرو رجب
11:58 م | الأحد 26 يوليو 2020
أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة

أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، قرارا بتكليف وكيلي مديرية الشباب والرياضة بالقيام بعمل مدير عام المديرية، كلا فيما يخصه، عقب حصوله على إجازة لترشحه لمجلس الشيوخ.

وترشح أحمد سرور سليمان مدير عام مديرية الشباب والرياضة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي مستقل عن دائرة محافظة بني سويف.

وبذلك القرار يبدأ كلا من إبراهيم دهشان ومصطفى إبراهيم وكيلا مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، بتسيير العمل داخل المديرية كلا فيما يخصه.

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