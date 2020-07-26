صور.. إغلاق 30 محلاً ومقهى مخالفين في دسوق

قرر محافظ كفر الشيخ، غلق 30 محلًا لبيع الخضروات، ومقاهي، ومحلات جزارة لعدم تغطيتهم اللحوم، وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات والجونتيات، بالإضافة لورش، وسوبر ماركت، بشارع الجيش، وميدان إبراهيم الدسوقي، وفي عدد من شوارع مدينة دسوق، بالإضافة لغلق مقاهي مقابلة لنهر النيل، لتعديهم على الشوارع الرئيسية بالمدينة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، بعدد من أحياء وشوارع مدينة دسوق، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة لإزالة الإشغالات على الشوارع سواء رئيسية أو فرعية بالمدينة، رافقه خلالها اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وشدد المحافظ، على منع الانتظار بشارع الجيش بدسوق، وشدد المحافظ على سرعة نقل القمامة من الصناديق، والاهتمام بالنظافة، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار حملات إزالة الإشغالات، وخاصة المقاهي المقابلة لنهر النيل أو بعدد من الشوارع.

وقال محافظ الإقليم، إنه قرر غلق المحال والمقاهي المخالفة بدسوق ما بين 24 ساعة وأسبوع، لاستغلالها نهر الطرق الرئيسية، ما بين 24 ساعة وأسبوع، مؤكدًا أن جولاته بالمدن مستمرة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.