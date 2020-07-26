"مكافحة كورونا": نتوقع تسجيل "صفر إصابات" منتصف سبتمبر والفيروس لن يموت

توقع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بتسجيل مصر "صفر إصابات" جراء فيروس كورونا منتصف سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الفيروس لن يموت، ولكن معدلات الانتشار ستنخفض، مشددا على أن انتشار المرض يرجع لمدى وعي المجتمع، والشفاء من الله، وبسبب الأطباء.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن وعي المواطنين نجح في منع انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين في الاستمرار في منعه من الانتشار الفترة المقبلة: "لا تعنيني صفر إصابة، ولكن تعنيني صفر وفيات"، مؤكدا أن وفاة أي مريض هي مسؤولية وزارة الصحة والطبيب المصري واللجنة العلمية.

وأشار إلى أن هناك توقعات بحدوث موجة ثانية ولكن لا يمكن التأكد من ذلك، مؤكدا أن كورونا أحدث صدمة هزت المجتمع الطبي في العالم أجمع، ومن الغباء ألا نكون حذرين من احتمالية حدوث موجة ثانية، وأولى خطوات الحذر هو التسابق لإنتاج لقاح واق من الفيروس.