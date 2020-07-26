مياه الخرطوم: ارتفاع مفاجئ يؤدي لانخفاض إنتاجية المياه النقية
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أ ش أ
07:22 م | الأحد 26 يوليو 2020
أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الانهار الثلاثة مما أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري ، مبينا أن العمل جاري لرفع المنصات المائية بالمحطات .
وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد - في تصريحات صحفية، اليوم الأحد- إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 الف وحدة الى 14 الف وحدة بصورة مفاجئة .
واضاف أن ذلك قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية ، منوها إلى أن أكثر المناطق تأثراً ، احياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.