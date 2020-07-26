مياه الخرطوم: ارتفاع مفاجئ يؤدي لانخفاض إنتاجية المياه النقية

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الانهار الثلاثة مما أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري ، مبينا أن العمل جاري لرفع المنصات المائية بالمحطات .

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد - في تصريحات صحفية، اليوم الأحد- إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 الف وحدة الى 14 الف وحدة بصورة مفاجئة .

واضاف أن ذلك قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية ، منوها إلى أن أكثر المناطق تأثراً ، احياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.