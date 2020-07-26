السودان: ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار أدى لانخفاض إنتاجية "النقية"

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة مما أدى لانخفاض إنتاجية المياه النقية في عدد من المحطات، خاصة محطة تنقية مياه بحري، وفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم التالي" على موقعها الإلكتروني.

وأشارت هيئة المياه، إلى أن العمل جارٍ لرفع المنصات المائية بالمحطات، وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد، في بيان، إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 آلاف وحدة إلى 14 ألف وحدة بصورة مفاجئة قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية.

وأشار محمد، الى أن أكثر المناطق تأثرا أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.

وجدد السودان في وقت سابق، ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها إعاقة عملية التفاوض بشأن السد الإثيوبي، وفقا لما نشرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في وقت سابق، اليوم.

وشددت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان، في وقت سابق، على أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ضمن اتفاق شامل يتضمن المشروعات المستقبلية.

ووصفت الوزراة السودانية، رؤية الاتحاد الأفريقي، بشأن القمة المصغرة، التي انعقدت الثلاثاء حول السد، بالمتوازنة.