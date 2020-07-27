 حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مواليد برج الميزان الوسطية والاعتدال في كل مناحي حياتهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك اليوم على أمور مهنية ومالية أو تجارية وعليك أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد معاكسان وقد يسبب لك ذلك تشوشا وميلا للابتعاد عمن حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.