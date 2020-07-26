فيديو.. محمد رمضان ينشر فيديو يجمعه بمغني الراب الفرنسي جيمس

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" مقطع فيديو يجمعه بمغني الراب الفرنسي ميتيج جيمس، وعلق "رمضان" على الفيديو: "قريبا أغنية مصورة .. جميس ورمضان".

وبالأمس كان قد نشر محمد رمضان مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "رمضان" على الفيديو: "دلوقتي على أكبر شاشة في دبي مول.. ثقة في الله نجاح"، كما ظهر في الفيديو عرض إحدى أغنياته عبر الشاشة العملاقة بمول "دبي" بالإمارات العربية المتحدة.