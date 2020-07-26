أوقاف القاهرة تحقق مبيعات 500 صك إضافية في أقل من 24 ساعة

أكدت وزارة الأوقاف أن مديرية أوقاف القاهرة حققت في أقل من 24 ساعة 500 صك لتصبح الرابعة في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة ليرتفع رصيد المديرية في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف إلى 7531 صكًّا، خلال مسابقة العشر الأول من ذي الحجة، وأن مديرية أوقاف الغربية قد حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في صكوك أضاحي الأوقاف وحصَّلت 200 صك جديد في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، ليرتفع رصيد المديرية في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف إلى 1851 صكًّا بزيادة 321 صكًّا عن العام الماضي.

وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن مديرية أوقاف الجيزة الــ500 صك الأولى في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، ليرتفع رصيد المديرية إلى 3590 صكًّا، وحققت مديرية أوقاف المنيا 1005 صكوك في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف تخطت مبيعات العام الماضي، لتصبح بذلك المديرية الرابعة عشرة التي تتجاوز مبيعات العام الماضي، وحققت مديرية أوقاف الشرقية 806 صكوك في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف وتخطت مبيعات العام الماضي بفارق أحد عشر صكًّا، لتصبح بذلك المديرية الخامسة عشرة التي تتجاوز مبيعات العام الماضي.

وقد قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأت لجميع المديريات المتفوقة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.