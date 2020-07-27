طفلة تشنق نفسها لمرورها بحالة نفسية في قنا

أقدمت طفلة على الانتحار بشنق نفسها حتى لفظت أنفاسها، وذلك نتيجة مرورها بحالة نفسية، وأخطرت النيابة العامة التى تولت الحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا، إخطارا من مستشفى الجامعى، باستقبالها إسراء سعيد أحمد 14عاما، متوفية بعد انتحارها، على الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى للفحص والتحري، وتبين أن الفتاة مقيمة بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا.

وبسؤال أسرة الطفلة المتوفية أقروا أنها كان تعاني من مرض نفسي، ومن المرجح أنه السبب وراء إقدامها على الانتحار ولا يتهمون أحدا بذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت المباحث بعمل التحريات الدقيقة لكشف ملابسات الواقعة بوجود شبهه جنائية من عدمه.