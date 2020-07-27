الوزير: سنعوض سكان عمارة الزمالك بـ 300 مليون جنيه حال تحويلها لجراج

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن الوزارة مستعدة لتنفيذ كل الحلول التي من شأنها ترضية سكان عمارة الشربتلي بالزمالك، منها هدم العمارة وتحويلها لجراج وتعويض السكان ماليًا أو إيجاد وحدات سكنية في نفس الحي، "يبقى كده الدولة كلها استفادت والزمالك كلها استفادت، ويبقى مشروع بحق وحقيقي".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن مشروع الأنفاق الذي تنفذه الدولة يبلغ تكلفته 97 مليار جنية، وحال موافقة الأهالي على هدم العقار سيتم توفير وحدات سكنية في نفس الحي للأهالي، أو دفع تعويضات تصل لـ 300 مليون جنية.

وتابع: "بطمئن كل أهالي الزمالك، إحنا معاهم ولن نتركهم وهنصلح لهم العمارة لو عاوزين، وهنجيب لهم شقق بديلة لو عاوزين، هنديهم تعويضات لو عاوزين".