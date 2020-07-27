المسرح التجريبي يطلق مسابقته الثالثة لـ "العروض المسرحية المصرية الحية"

استثماراً لمبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والتي تتضمن تقديم بعض العروض المسرحية من إنتاج قطاعات الوزارة ضمن الشروط الوقائية المقررة، أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن فتح باب التسابق أمام الفرق المسرحية المصرية الراغبة في تقديم عروضها ضمن ليالي المهرجان وعلي المسارح التي تخصصها إدارة المهرجان لهذا الغرض فقط ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.

المسابقة الجديدة للعروض المسرحية المصرية الحية ستكون الثالثة ضمن مسابقات المهرجان فضلا عن المسابقتين "الأون لاين"، وفرصة التسابق ستكون متاحة لجميع العروض المصرية التى لم تتقدم للمشاركة فى أى من دورات المهرجان السابقة، ولا تتأثر برغبة المشاركة فى مسابقة العروض المصورة، وفى حال اختيار لجنتى المشاهدة للعرض سيكون على منتج العرض اختيار المشاركة فى أى من المسابقتين.

وتستقبل إدارة المهرجان عبر بريدها الإلكتروني ڤيديوهات العروض الراغبة فى المشاركة حتى 15 أغسطس، ويتم الإعلان عن العروض المقبولة فى المسابقة يوم 20 أغسطس، وفي حالة قبول عروض من خارج القاهرة تتحمل جهات إنتاجها تكاليف النقل والإقامة والإعاشة للفرق دون أدني مسؤولية علي إدارة المهرجان.

وقال دكتور علاء عبدالعزيز سليمان، رئيس المهرجان، إن جوائز المسابقة الجديدة ستكون بنفس قيمة المسابقتين الدوليتين "الأونلاين": "مسابقة المسرحيات المصورة قبل الجائحة ومسابقة مسرح الحظر، على النحو التالى:

أولاً:- أفضل عرض مركز أول جائزة مالية قدرها 75000 جنيه مصري، والدرع الذهبي للمهرجان، وشهادة المركز الأول

ثانياً: أفضل عرض مركز ثاني جائزة مالية قدرها 50000 جنيه مصري والدرع الفضي للمهرجان وشهادة المركز الثاني.

ويحق للجنة التحكيم منح شهادات تميز لعروض أخرى، بحد أقصي ثلاثة عروض.