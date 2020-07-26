مدير مجازر "الزراعة": ذبح الحيوانات في الشوارع مخالف لشرع الله

قال الدكتور أيمن عادل مدير عام المجازر بوزارة الزراعة، إنه يجب شراء الأضاحي من مصادر موثوق فيها وليس من الشوادر الموجودة في الشوارع والتي لا يعرف عنها شيئًا، ناصحًا بشرائها من الجزارين والشوادر التابعة لوزارة الزراعة والشوادر التابعة لوزارة التموين والشوادر التابعة للمحافظات.

وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "ندعو المُضحين بالتوجه إلى المجازر ولدينا 464 مجزرا على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات مستعدين لاستقبال الأضاحي".

وتابع: "عندما نذبح في المجازر فإننا لا نخالف شرع الله، فعندما نذبح في الشارع أو في البيت، فلا يتم السيطرة على الحيوان والرأفة به، ومن ثم فإن الجزار يعذب الحيوان بقطع رجله لكي يستطيع ذبحه".

وأردف: "ذبح الأضاحي عند الجزارين وفي المنزل وفي الشوارع يسبب عدم جودة اللحوم المنتجة، حيث لا ينزل الدم بشكل جيد، وبالتالي يجب منح المياه فقط للحيوان قبل ليلة من ذبحه".