"الزراعة" ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء العاملين بالتفتيش وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي أية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنه تم تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف أنه تم أيضا تكثيف الحملات الرقابية للحد من الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة والتنسيق مع مباحث التموين ووزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم بالمحافظات المختفلة فضلاً عن توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات والتنسيق بين المديرية والجهات الأمنية لتأمين أعمال المجازر وتكثيف التواجد الأمني والتنسيق مع المحافظ لتوفير وتيسير خدمة الذبح مجانا للمجازر الحكومية للأهالي خلال أيام العيد منعا للذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

وأكد أنه تم عمل الصيانة اللازمة من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة والتعميم على كل مجازر المحافظة.

وأشار إلى أن القرارات التي تم اتخاذها تأتي تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحفاظ على صحة المواطن وتأكيدا على الدور الرقابي الهام للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية والدواجن وسعيا نحو توفير غذاء صحي وآمن وضمن استعدادات الهيئة ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه تم تعميم التعليمات على مديريات الطب البيطري بجميع محافظات الجمهورية باتخاذ الإجراءات.