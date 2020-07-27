المصري صاحب واقعة الكويت: "المعتدي في سن والدي وكان معاه أسرته"

قال وليد صلاح الشاب المصري الذي تعرض لاعتداء في الكويت، إنه يعمل في جمعية "صباح الأحمد" في وظيفة "كاشير"، وهي جمعية استهلاكية، مشيرًا إلى أنه مقيم في الكويت منذ 3 أعوام ونصف العام.

وأضاف "صلاح"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض على فضائية "الحدث" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: "سبب المشكلة، كان في ترتيب الأدوار وفقاً لآليات معينة تُتبع، وعندما أخبرته رفض الامتثال للإجراءات الصحيحة واعتدى عليا ضربًا ثم توجهت بعدها إلى المخفر وهو قسم الشرطة".

وعن اعتراض البعض لعدم وجود ردة فعل من قبله تجاه المعتدي، قال: "عاوز أقول للناس اللي بتقول لي ليه ماضربتش؟ أنا في دولة قانون والقانون هنا ينتصر للمظلومين، ما ينفعش أمد إيدي على واحد في سن والدي ومعاه مراته وأولاده ماينفعش أضربه قدامهم".

وتابع: "لم أفكر للحظة في إن عيشي هيتقطع، الناس هنا كلها واقفة معايا".

وعلقت لميس الحديدي قائلة: "وحياة ربنا إنت شخص محترم متربي وإبن اصول وإبن ناس".

بدوره، قال ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الاحمد المستقيل، أن تقديم استقالته جاء إنعكاساً للتربية والاخلاق التي تربي عليها شعب الكويت، مؤكداً أن هذا التصرف كان سيقدم عليه مع وليد أو غيره من يتعرض للظلم.

وأتم: "ما حدث تصرف لا يقبله أي نفس عربية أصيلة وسوية، أقدمت على تقديم الاستقالة دعمًا نفسيًا لوليد بعد الاعتداء عليه، ووليد إنسان محترم نعتز به جميعًا ورد فعله تجاه المعتدي سلوك نبوي".