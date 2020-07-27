قنصل مصر بالكويت: تحركنا قبل انتشار فيديو وليد وطلبنا منه عدم التنازل

أكد السفير هشام عسران، القنصل العام المصري بالكويت، أن السفارة تواصلت مع الشاب المعتدى عليه في الكويت، وشددوا عليه بعدم التنازل عن المحضر الذي تم تحريره في "المخفر" لافتًا إلى أن القنصلية المصرية تحركت قبل انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "عسران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"،: "اتصلنا بيه وقولنا له أحنا معاه وجاهزين بالمحامي بتاعنا وأكدنا عليه أنه ميتنازلش وهو نفسه قال أنه مش هيتنازل وقولنا له خد حقك وأحنا في ضهرك".

وأثنى قنصل مصر العام في الكويت على موقف الجمعية التي يعمل فيها الشاب المصري ومساندتهم له للحصول على حقه منذ اللحظة الأولى وقبل تدخل السفارة المصرية، مشددًا على أن ما وقع هو حادث فردي عادي يمكن أن يحدث مع أي جنسية أخرى.

ووصف "عسران" الشاب المصري وضبطه لنفسه بأنه على خلق راق وواجهة مشرفة للمصريين، مشيرا إلى أن الواقعة تحولت لقضية وسيتم نظرها أمام القضاء الكويتي، مؤكدًا أن الجمعية التي يعمل بها قدمت له دعما معنويا كبيرا ووفرت له محاميا مشيدًا بالدعم المعنوي الذي تلقاه الشاب من الشعب الكويتي.