كويتيون يتضامنون مع "الكاشير" المصري: وليد أخونا وهنجيب حقه

ساند مواطنون كويتيون الوافد المصري وليد محمد، الذي ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر تعرضه للاعتداء من قبل مواطن كويتي، أثناء ممارسة عمله "كاشير" بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت.

وقال ناصر ذعار العتيبي، رئيس جمعية "صباح الأحمد"، إن وليد محمد، الشاب المصري المعتدى عليه من قبل لمواطن الكويتي قام برفع قضية على الرجل، حيث يثق في نزاهة القضاء الكويتي الذي لا يفرق بين مقيم ووافد.

وأضاف العتيبي في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "وليد بخير ونحمد الله عز وجل أنه شاب دمث الخلق ونيته صادقة، ويتسم بالشهامة وأمين في عمله والجميع يحبه ويثقون فيه".

وتابع: "نعتبر وليد أخ لنا هو وغيره من الأشقاء لمصريين، ونحن في بلد الإنسانية وما حدث مع وليد ربما يكون ناتج عن أزمة كورونا التي أثرت على نفسية البعض، وتقدمت باستقالتي ليس تضامنا فقط مع وليد لكن حتى لا يشعر بالقهر والظلم أيضا".

وقالت ندى عوض الشلاحي، في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "مع كل صفعة أخذها الكاشير كان ينظر ويصمت فقط ليس خوفًا ولكن يتذكر من يُعيل عليهم ويسترهم، لقمة العيش جعلته هكذا وكبلت يداه ولكن الحمد الله الشعب الكويتي لم يصمت ويُطالب بأخذ حقه بالكامل وتعويضه.. أقسم بالله اللّي ماحس بـ قهر هذا المقيم فـ على قلبه السلام".

وغرد محمد الفاروق: "هذا نتيجة التحريض اليومي ضد المصريين من بعض المدفوعين والمغيبين ومن الإخوان وأعوانهم بالأخص".

وغرد صبري السعيد: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. هذه سموم مبارك البغيلي وغيره والذين ليسوا محسوبين على الشعب الكويتي المحترم هذه فتنتهم ولا أحد لديكم يحاسبهم حق وليد بين يدي ربه ولن يضيعه الله".