محافظ بني سويف يصدر قرارا بوقف تراخيص البناء بالمدن السبع

أصدر الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، قرارا رقم 978 لسنة 2020، يقضي باستبدال نص القرار رقم 911 /2020، والذي ينص على وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، وذلك بمدن المحافظة السبع لمدة 6 أشهر اعتبارا من 24 من شهر مايو الماضي، على أن تعتبر تراخيص البناء التي صدرت بمدن "ناصر، واهناسيا، وببا، وسمسطا، والفشن"، خلال الفترة السابقة على تاريخ القرار الجديد نافذة وصحيحة.

وأصدر محافظ بني سويف، قرار سابق في 27 مايو الماضي، يقضي بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة فقط بمدينتي بني سويف والواسطى، لمدة 6 أشهر اعتبارا من 24 مايو الماضي، على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، مع وقف استكمال أعمال البناء الصادر لها تراخيص وجاري تنفيذها بالمدن على مستوى المحافظة، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات بجانب تشكيل لجان من الجهات المعنية للمرور على كافة أعمال البناء الصادر لها تراخيص وجاري تنفيذها بالمدن للتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

ويجري إعداد تقرير لكل حالة على حدة، ويجري عرضه على رئيس الوحدة المحلية المختص للاعتماد خلال 15 يوما من تاريخ بدء عمل اللجنة، ليعرض على المحافظ ما يجري اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات التى يسفر عنها الفحص، على أن يُسمح باستكمال أعمال البناء للحالات التي لا يوجد بها مخالفات.