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لجنة لمتابعة تنفيذ طلاء واجهة العمارات بلون موحد في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
05:38 م | الأحد 26 يوليو 2020
محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

 أمر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري وطلاء واجهات جميع العمارات بلون موحد، على أن تكون الأولوية للمبان الواقعة بالمحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن.

كما تتولى اللجنة المذكورة متابعة الإجراءات المتخذة حيال العمارات المخالفة، على أن يجري التنسيق مع الجهات المعنية عن العمارات التي لم تشطب واجهاتها، وذلك طبقا للكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، بجانب قيام اللجنة بإعداد تقرير دوري أسبوعي بنتيجة عملها لعرضه علينا، قبل إرساله إلى وزارة التنمية المحلية.

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