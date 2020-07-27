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رفع درجة الاستعداد بمياه وصرف بني سويف لاستقبال عيد الأضحى

كتب:

عمرو رجب
10:23 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف

اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف

أعلن اللواء أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، عن انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والشبكات على مستوى المحافظة وتوفير كمية المياه اللازمة لاستخدامها في أعمال الأضاحي والتنسيق مع جميع الأفرع للقيام بأعمال التطهير للمطابق ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

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