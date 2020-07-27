تسليم وحدات الحي الثالث بالعاصمة الإدارية للمستحقين في ديسمبر المقبل

قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنّ الهيئة تطوّر في العاصمة الإدارية الجديدة الحي السكني الثالث، لافتا إلى الانتهاء من 25 ألف وحدة، وبيع جزء من الوحدات، ويتم تسليمها للحاجزين في ديسمبر المقبل.

وأضاف عمارة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ جزءا من الوحدات سيتم إدخاله لمبادرة البنك المركزي، والتي تمول على 20 عاما بفائدة 8%، مؤكدا أنّ الوحدات جاهزة لطرحها بعد عيد الأضحى.

وأوضح أنّ الأرض التي بُنيت عليها العاصمة الإدارية الجديدة كانت قبل 2015 صحراء لا يربطها أي طريق، ولكن الآن جرى ربطها بعدة محاور رئيسية مثل طرق الدائري الإقليمي والأوسطي والسخنة والسويس.

وأشار إلى أنّه جار إنشاء "المونوريل"، وهي وسيلة لنقل الموظفين والمترديين على العاصمة لربط محطة "الاستاد" بالخط الثالث لمترو الأنفاق بالعاصمة الإدارية مرورا بالقاهرة الجديدة.