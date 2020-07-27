102 مليون و171 ألف جنيه حصيلة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تحصيله من منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بلغ 102 مليون و171 ألف جنيه حتى الآن، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 5893 طلبا وتم إنهاء إجراءات 508 عقود منهم 465 عقدا تم استكمال كافة الموافقات وتم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية وجار استكمال كافة الطلبات المقدمة لاستيفاء الشروط.

وأكد محافظ المنوفية، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء من الملفات المهمة والحيوية والتي تقع على رأس أولوياته منذ قدومه المحافظة، حيث تابع استمرار عمل لجان التصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة، وطبقاً للقانون الصادرة بهذا الشأن، لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين.

وأشار إلى أنه اتخذ عدة إجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا على تحقيق مؤشرات جيدة في نسبة التحصيل، وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.