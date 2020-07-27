مقتل 6 من طالبان على الأقل في اشتباكات مع الأمن الأفغاني

قتلت قوات الأمن الأفغانية، 6 من عناصر طالبان على الأقل خلال اشتباكات في إقليم لوجار بوسط أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، اليوم، أنّ مقاتلي طالبان كانوا يخططون لشن هجمات على نقاط أمنية في دادو خيل في عاصمة إقليم لوجار ولشكر خيل في منطقة محمد آغا، وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية.

وأضافت الوزارة الأفغانية، أنّ قوات الأمن شنت عمليات وقائية لمواجهة الهجوم، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر طالبان في عاصمة إقليم لوجار وإصابة اثنين آخرين على الأقل، كما قتلت قوات الأمن 3 مسلحين من طالبان وأصابت 6 آخرين خلال العملية في منطقة محمد أغا.

وأوضح الجيش الأفغاني، أنّ الهجمات وقعت عند نقاط التفتيش الأمنية في مدينة "بولي علم" عاصمة الإقليم، فيما تمكنت قوات الأمن من صد الهجمات.

وأضاف الجيش الأفغاني، أنّ القوات كانت على علم بهجوم محتمل لطالبان على نقاط التفتيش التابعة لها، وفقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

من جانبها، لم تعلق جماعة طالبان بشأن الحوادث حتى الآن.

مروحية تابعة للجيش الأفغاني تهبط اضطراريًا في إقليم هلمند

وأعلن مسئول أفغاني، في وقت سابق، اليوم، هبوط طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك تابعة للجيش اضطراريًا في منطقة كاجاكي بإقليم هلمند.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عمر زواك، إنّ السبب الذي دفع الطائرة للهبوط اضطراريا غير واضح حتى الآن.

من جانبه، أشار مصدر أمني، إلى أنّ المروحية استهدفت من قبل المتمردين أثناء تحليقها فوق منطقة كاجاكي وكانت تقل جنودًا مصابين.