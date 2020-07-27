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أستاذ صحة عامة: 60% من وفيات العالم بسبب الأمراض المزمنة غير المعدية

كتب:

محمد عزالدين
11:15 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
الدكتور عبد اللطيف المر

الدكتور عبد اللطيف المر

قال الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية طب الزقازيق، إنّ الأمراض المزمنة غير المعدية تطلق على أمراض القلب والسكر والجهاز التنفسي وانسداد الرئتين، لافتا إلى أنّ الأمراض المزمنة غير المعدية تمثل نحو 60% من الوفيات حول العالم.

وأضاف المر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أنّ عوامل خطورة انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية تكون مشتركة تقريبًا، بسبب عوامل جينية، إضافة إلى التدخين والكحوليات.

وأشار إلى أنّ التدخين يتسبب سنويا في وفاة 6 ملايين ونصف المليون شخص، وأنّ الكحوليات تتسبب في وفاة مليوني شخص، وأيضا القلق يتسبب في مشكلات كثيرة، موضحا أنّ الطعام غير الصحي يتسبب في الأمراض غير المعدية، وأنّ الدولة تبذل في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لمحاربة الأمراض التي يعاني منها المواطن.

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