التموين توفر 18 ألف رأس ماشية في حجر أبوسنبل استعدادا لعيد الأضحى

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير 18 ألف رأس ماشية في حجر أبو سنبل استعدادا بعيد الأضحى المبارك، حيث يوجد كميات كبيرة من اللحوم وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

ولفت إلى طرح اللحوم الطازجة السودانية بـ85 جنيها للكيلو، والبرازيلي الطازج من 90 إلى 100 جنيه، واللحوم البرازيلي المجمد بسعر 65 جنيها للكيلو، كما يتم طرح اللحوم البلدي في الأسواق من 90 إلى 120 جنيها.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، هايبر لمجموعة اللولو الإماراتية الفرع رقم 190 على مستوى المجموعة، بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل لـ1000 فرصة عملـ وذلك بحضور معتز الألفي الشريك المصري لمجموعة لولو الإماراتية، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر، وممثل سفير الهند.