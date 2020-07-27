هونج كونج تفرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات في هونج كونج حزمة تدابير وقائية جديدة على سكان الإقليم بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وذلك في إطار التعامل مع موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة ماثيو تشيون، للصحفيين حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم، إن الوضع الوبائي خطير للغاية في هونج كونج.

ومن المقرر حظر التجمعات العامة لأكثر من شخصين وسيسمح للمطاعم بتفعيل خدمة البيع "التيك أواي".

كانت هونج كونج أعلنت، أمس الأول، تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها 126 حالة انتقلت إليها العدوى محليًا ما يشكل رقمًا قياسيًا في الزيادة اليومية، وحذرت السلطات من أن المدينة تمر بفترة حرجة في احتواء المرض.

يذكر أن المدينة سجلت 123 حالة إصابة الجمعة الماضية بعد أن مددت سريان إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة قبل أيام، ومنذ نهاية يناير الماضي، أصيب أكثر من ألفين شخص بالفيروس توفي منهم 18 مريضا.