كورونا يتسبب في إلغاء مهرجان هونج كونج السينمائي

مازال فيروس كورونا ينتصر على معظم محاولات عودة الحياة السينمائية لطبيعتها، وآخر الخسائر هي إلغاء مهرجان هونج كونج السينمائي الدولي، والذي كان من المقرر عقده في النصف الثاني من شهر أغسطس.

ويأتي ذلك مع مواجهة هونج كونج الآن موجة أخرى من الفيروس، وهو ما قاد المنظمين إلى إلغاء المهرجان.

بينما سيقام منتدى تمويل الأفلام الأسيوية في هونج كونج، وهو واحد من أكبر أسواق المشاريع السينمائية في آسيا، سيمضي قدمًا كما هو مخطط في شكل افتراضي. وسيستمر من 26 إلى 28 أغسطس.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها، كما تمّ تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها: "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".